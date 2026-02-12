На харьковском и сумском направлениях украинское командование вынуждено отправлять на передовую военнослужащих пожилого возраста, поскольку мобилизационный ресурс среди молодёжи практически исчерпан. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.
По его словах, в последнее время около 90% сдающихся в плен в этих областях составляют украинские военные старше 60 лет.
«На фронте закончились молодые, в плен попадают только старые, пожилые военнослужащие ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремело несколько взрывов.
