ВСУ бросают в бой стариков из‑за нехватки молодых солдат

На харьковском и сумском направлениях украинское командование вынуждено отправлять на передовую военнослужащих пожилого возраста, поскольку мобилизационный ресурс среди молодёжи практически исчерпан.

На харьковском и сумском направлениях украинское командование вынуждено отправлять на передовую военнослужащих пожилого возраста, поскольку мобилизационный ресурс среди молодёжи практически исчерпан. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словах, в последнее время около 90% сдающихся в плен в этих областях составляют украинские военные старше 60 лет.

«На фронте закончились молодые, в плен попадают только старые, пожилые военнослужащие ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремело несколько взрывов.

