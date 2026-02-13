Назначен новый главный налоговик Ташкента

На этом фоне сегодня стало известно о новом назначении: исполняющим обязанности начальника Налогового управления Ташкента назначен Жахонгир Мирпулатов.
Мирпулатов (1985 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (2011 год). Трудовую деятельность начал в налоговой инспекции Чиланзарского района, где впоследствии занимал различные руководящие должности. Также работал первым заместителем начальника налоговой инспекции Шайхантахурского района и возглавлял налоговую инспекцию Сергелийского района.
До последнего времени он занимал должность директора департамента обслуживания юридических лиц Налогового комитета. Теперь перед ним стоит задача не просто продолжить работу, а фактически навести порядок в системе, которая оказалась в центре громких скандалов.
По официальным данным, только за последние два года 19 сотрудников городских налоговых органов были привлечены к уголовной ответственности по коррупционным делам. Общий ущерб бюджету по этим делам составил 27 миллиардов сумов.
Недавно стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника налоговой инспекции Мирзо-Улугбекского района Дильшода Усманова. По версии следствия, он сдавал часть здания инспекции в аренду для личной выгоды, присвоил 315 миллионов сумов, а также допускал кумовство и злоупотребление служебным положением.
Был освобождён от должности и начальник налоговой инспекции Шайхантахурского района Хожиакбар Муллажонов. По данным проверок, в его районе не была налажена платёжная дисциплина на рынке Чорсу, а в торговом комплексе «Малика» ситуация оказалась ещё более проблемной. Несмотря на то, что там работают около 1,5 тысячи предпринимателей, зарегистрирована лишь четверть из них, а 25% не платят даже 1 миллион сумов налогов в месяц. Кроме того, в декабре прошлого года здесь были скрыты торговые обороты на 600 миллиардов сумов, снятые через пластиковые карты.
Проверки также выявили, что некоторые руководители налоговых органов вместо увеличения доходов бюджета занимались фактическим «покровительством» отдельных предпринимателей. В результате 70 миллиардов сумов налогов попросту не были начислены.
При этом Ташкентское городское налоговое управление выполняло бюджетный план за счёт взыскания избыточных платежей с добросовестных налогоплательщиков. С 46,4 тысячи предприятий было взыскано 876 миллиардов сумов в виде переплат.
Всего объём теневой и неконтролируемой экономики в Ташкенте достиг 60 триллионов сумов. Это означает ежегодные потери бюджета в размере 7,5 триллиона сумов. Только из-за сокрытия объёмов производства и реализации продукции плательщиками акцизного налога бюджет недополучил 66 миллиардов сумов.
Кроме того, около 30 тысяч плательщиков НДС не уплатили ни одного сума налога, а четверть кассовых аппаратов в торговле, сфере услуг и общепите фактически не используется.
Новому руководителю городского налогового управления придётся решать системные проблемы: бороться с коррупцией, легализовать теневые обороты, восстановить доверие бизнеса и при этом обеспечить справедливое администрирование налогов.
Задача сложная. И времени на раскачку, судя по последним заявлениям, у налоговой больше нет.