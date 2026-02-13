Назначен новый главный налоговик Ташкента

Был освобождён от должности и начальник налоговой инспекции Шайхантахурского района Хожиакбар Муллажонов. По данным проверок, в его районе не была налажена платёжная дисциплина на рынке Чорсу, а в торговом комплексе «Малика» ситуация оказалась ещё более проблемной. Несмотря на то, что там работают около 1,5 тысячи предпринимателей, зарегистрирована лишь четверть из них, а 25% не платят даже 1 миллион сумов налогов в месяц. Кроме того, в декабре прошлого года здесь были скрыты торговые обороты на 600 миллиардов сумов, снятые через пластиковые карты.