Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле

Дональд Трамп заявил, что ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что планирует посетить Китай в апреле и ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.

«Я навещу председателя Си в апреле. Жду этого с нетерпением. Он приедет сюда (в США — прим. ред.) позднее в этом году. И я очень этого жду», — приводит ТАСС слова Дональда Трампа.

Глава Белого дома также заявил, что сейчас у США «очень хорошие отношения с Китаем».

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп планирует отправиться в Пекин в первую неделю апреля для участия в переговорах с Си Цзиньпином.

