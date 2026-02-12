Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что планирует посетить Китай в апреле и ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.
«Я навещу председателя Си в апреле. Жду этого с нетерпением. Он приедет сюда (в США — прим. ред.) позднее в этом году. И я очень этого жду», — приводит ТАСС слова Дональда Трампа.
Глава Белого дома также заявил, что сейчас у США «очень хорошие отношения с Китаем».
Ранее появилась информация, что Дональд Трамп планирует отправиться в Пекин в первую неделю апреля для участия в переговорах с Си Цзиньпином.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше