Макрон призвал ЕС быть готовыми говорить с Россией об архитектуре безопасности

Евросоюзу необходимо уже сейчас прорабатывать переговорную позицию по архитектуре европейской безопасности — и готовиться к диалогу с Россией. С таким призывом выступил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи лидеров стран ЕС.

Источник: Life.ru

Французский президент также назвал среди вопросов для обсуждения внутри ЕС темы процветания и будущего Европы.

«Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», — сказал он.

В последнее время риторика европейских лидеров в отношении Москвы заметно смягчается. На этой неделе Макрон уже заявлял о восстановлении технических каналов связи, а его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил российскую столицу. В Кремле, впрочем, подчеркнули, что сигналов о готовности к диалогу на высшем уровне пока не видят.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

