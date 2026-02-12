Макрон призвал ЕС быть готовыми говорить с Россией об архитектуре безопасности

В последнее время риторика европейских лидеров в отношении Москвы заметно смягчается. На этой неделе Макрон уже заявлял о восстановлении технических каналов связи, а его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил российскую столицу. В Кремле, впрочем, подчеркнули, что сигналов о готовности к диалогу на высшем уровне пока не видят.