Зеленский разозлился на журналиста из-за вопроса о коррупции

В ходе интервью американскому изданию The Atlantic Владимир Зеленский резко отреагировал на вопрос о возможной коррупционной подоплёке увольнения Андрея Ермака с поста главы своего офиса.
Журналист попытался выяснить, связано ли решение об отставке с начатым расследованием, однако украинский лидер прервал его, «прорычав»: «У меня были свои причины», — и отказался признавать факт коррупционного давления.
Напомним, Ермак был отправлен в отставку 28 ноября 2025 года по собственному желанию, однако этому предшествовали обыски в его квартире, связанные с масштабным коррупционным скандалом в энергетической сфере, центральной фигурой которого является приближённый к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.
Ранее сообщалось, что в Киеве изучают возможность отказаться от Донбасса.
