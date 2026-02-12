Вашингтон
Зеленский разозлился на журналиста из-за вопроса о коррупции

В ходе интервью американскому изданию The Atlantic Владимир Зеленский резко отреагировал на вопрос о возможной коррупционной подоплёке увольнения Андрея Ермака с поста главы своего офиса.

Журналист попытался выяснить, связано ли решение об отставке с начатым расследованием, однако украинский лидер прервал его, «прорычав»: «У меня были свои причины», — и отказался признавать факт коррупционного давления.

Напомним, Ермак был отправлен в отставку 28 ноября 2025 года по собственному желанию, однако этому предшествовали обыски в его квартире, связанные с масштабным коррупционным скандалом в энергетической сфере, центральной фигурой которого является приближённый к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее сообщалось, что в Киеве изучают возможность отказаться от Донбасса.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
