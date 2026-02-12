«Мы спешим положить конец войне, но это не означает, что мы готовы подписать любое соглашение», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, он не станет заставлять граждан страны принимать «плохую сделку», даже если это означает продолжение боевых действий.
Издание отметило, что в окружении Зеленского тем временем нарастает беспокойство: там опасаются, что Украина теряет «окно возможностей» для мирного урегулирования и рискует столкнуться с затяжной войной на годы вперёд, если соглашение не будет достигнуто уже этой весной. Однако сам глава киевского режима, по данным The Atlantic, готов продолжать конфликт, несмотря на усталость страны от боевых действий.
Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский заявил, что «Украина не проигрывает», и дал понять, что не считает текущее положение критическим для Киева.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский оправдался за отказ ехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву. Он заявил, что готов к диалогу, но исключил Россию и Белоруссию как площадки, назвав возможными только Европу, США или нейтральные страны. По словам украинского лидера, вести переговоры в «столице страны-агрессора» он считает невозможным.
