Издание отметило, что в окружении Зеленского тем временем нарастает беспокойство: там опасаются, что Украина теряет «окно возможностей» для мирного урегулирования и рискует столкнуться с затяжной войной на годы вперёд, если соглашение не будет достигнуто уже этой весной. Однако сам глава киевского режима, по данным The Atlantic, готов продолжать конфликт, несмотря на усталость страны от боевых действий.