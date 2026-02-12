Atlantic допустил выход Трампа из переговоров по Украине

«В ближайшие недели, когда предвыборная кампания (в США — ред.) будет занимать всё больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры (по Украине — ред.) стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упёртость одной или обеих конфликтующих сторон», — пишет издание.
Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.