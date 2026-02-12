Представителей ООН не пригласили на первое заседание Совета мира в Вашингтоне

Организация Объединённых Наций не будет представлена на первом заседании Совета мира. Об этом информировал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Я не в курсе, что мы будем кем-либо представлены в Вашингтоне», — сказал Дюжаррик РИА Новости.
Напомним, Совет мира — организация, созданная по инициативе президента США Дональда Трампа. Первое заседание нового образования пройдёт в Вашингтоне 19 февраля.
Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер высказал мнение, что Совет мира не сможет стать альтернативой Организации Объединенных Наций (ООН).
При этом Трамп заявил, что Совет мира будет помогать ООН. Подробнее о детище американского лидера читайте здесь на KP.RU.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информировала, что Россия не будет представлена на заседании Совета мира, так как работа по формированию позиции страны по отношению к этой организации продолжается.
Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение на встречу лидеров Совета мира в США, однако не поедет на это мероприятие из-за того, что оно не вписалось в его рабочий график.