Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Источник: © РИА Новости

«Взрывы в Одессе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых районах Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.