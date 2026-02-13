Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе

«Взрывы в Одессе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых районах Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание «Страна.ua».
