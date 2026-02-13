Зеленский раздумывает над возможностью отказаться от восточной части ДНР

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что американская сторона выразила желание завершить мирные переговоры по Украине до 15 мая, однако эта дата не рассматривается как жёсткий дедлайн. Его заявление появилось на фоне резонансной публикации Financial Times, где утверждалось, что Белый дом якобы настаивает на проведении на Украине выборов и референдума до середины мая, а также обсуждает вопрос вывода ВСУ из Донбасса.