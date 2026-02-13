Ричмонд
Зеленский раздумывает над возможностью отказаться от восточной части ДНР

Американское издание The Atlantic со ссылкой на двух советников Владимира Зеленского сообщило, что украинские власти допускают возможность территориальной уступки. Речь идёт об отказе от контроля над восточной частью ДНР.

По информации журналистов, Киев рассматривает несколько вариантов легитимации такого шага, включая вынесение вопроса на всеукраинский референдум. Не исключено, что голосование могут совместить с президентскими выборами, на которых Зеленский собрался баллотироваться на второй срок.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что американская сторона выразила желание завершить мирные переговоры по Украине до 15 мая, однако эта дата не рассматривается как жёсткий дедлайн. Его заявление появилось на фоне резонансной публикации Financial Times, где утверждалось, что Белый дом якобы настаивает на проведении на Украине выборов и референдума до середины мая, а также обсуждает вопрос вывода ВСУ из Донбасса.

