Мадуро: власти Венесуэлы делают то, что нужно

Мадуро в разговоре с сыном заявил, что власти Венесуэлы действуют так, как необходимо.

Источник: Аргументы и факты

Во время телефонного разговора президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в действиях правительства, отметив, что власти страны действуют верно и предпринимают необходимые шаги. Об этом сообщил его сын, депутат Николас Мадуро Герра.

По его словам, глава государства подчеркнул, что спокойствие внутри страны обеспечивается единством граждан, а также согласованной работой руководства и команды, представляющей интересы государства.

Такая позиция была озвучена в ходе одного из публичных мероприятий.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что власти Венесуэлы разрешили приватизацию нефтяного сектора исключительно для американских компаний.

