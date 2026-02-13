Во время телефонного разговора президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в действиях правительства, отметив, что власти страны действуют верно и предпринимают необходимые шаги. Об этом сообщил его сын, депутат Николас Мадуро Герра.
По его словам, глава государства подчеркнул, что спокойствие внутри страны обеспечивается единством граждан, а также согласованной работой руководства и команды, представляющей интересы государства.
Такая позиция была озвучена в ходе одного из публичных мероприятий.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что власти Венесуэлы разрешили приватизацию нефтяного сектора исключительно для американских компаний.