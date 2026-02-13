Курская область, 13 февраля.
Дроноводы и артиллеристы группировки «Север» нанесли удар по позициям украинских войск у Рыжевки и Искрисковщины. Эти населённые пункты находятся вблизи Курской области. Наши штурмовики продвигаются на Сумщине. Однако на Украине не серьёзно относятся к наступлению ВС РФ в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.
— Это имитационный шум, чтобы создать ту картинку, которую они хотят, чтобы мы могли из других направлений перекинуть определённые резервы — подразделения или даже целые бригады, — считает заместитель командира 71-й бригады ВСУ Александр Ярмош.
В результате такой имитации ВСУ за сутки потеряли свыше 100 человек, гаубицу Д-30, внедорожники и багги, антенны связи, пункты управления БПЛА и склады.
Запорожская область, 13 февраля.
Группировка «Восток» сожгла французский танк «Цезарь», переданный ВСУ. Видео © Telegram / Поддубный |Z|O|V| edition.
В Запорожской области продолжается уничтожение личного состава и техники ВСУ. Главком Александр Сырский отправил своих подчинённых наступать, но достичь каких-то успехов у украинских подразделений не получается. Среди уничтоженного французская САУ CAESAR.
— Французскую самоходку подловили на марше. Свидетелями уничтожения своей САУ вместе с экипажем стала группа ВСУ, обеспечивавшая прикрытие артиллерийской установки, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Наступать ВСУ пытаются на нескольких участках. В частности, бои идут у Староукраинки и Цветкового.
— Враг действительно пытается контратаковать наши позиции на данном рубеже, в окрестностях этих сёл сейчас идут тяжёлые встречные бои. Прорваться в населённые пункты враг не смог, — сообщил военкор Тимофей Ермаков.
Западнее Гуляйполя противник всеми возможностями пытается ухватиться за Терноватое, но и здесь у него неудачи.
— Пытались они зайти в том числе на бронетехнике. Отбиты были их атаки! Наши парни из 36-й и 29-й армии группировки «Восток» надёжно держат оборону. И очень важно, что там мы перемалываем сейчас наиболее боеспособные штурмовые подразделения ВСУ, — описал обстановку военный журналист Павел Кукушкин.
Донецкая Народная Республика, 13 февраля.
В Донецкой Народной Республике российские войска ведут бои за Красный Лиман. ВСУ покинули восточную часть города. Противник отступил с улиц Цимлянская и Островского, заняв территорию центральной городской больницы.
Ракетная тревога на Украине: «Орешник» не прилетел, но пощекотал нервы.
Украинские мониторинговые каналы заявляли о пуске баллистической ракеты «Орешник» с полигона Капустин Яр. Жители Украины рассчитывали, что в течение 15 минут он поразит цель, но «Орешник» не прилетел, а испуг остался. Оправдание нашлось сразу. Якобы Россия совершила имитацию пуска.
После ложной тревоги украинцам посоветовали оставаться быть готовыми к возможному прилёту ракеты. Мол, «Орешник» может ударить до 19 февраля.
Массовое отравление депутатов Верховной рады.
Украинский парламент временно прекратил свою работу. Депутатов Верховной рады отправил в туалет неизвестный вирус. Член фракции «Голос» Ярослав Железняк предположил, что причиной массовой диареи могла стать некачественная еда в столовой законодательного органа.
— В парламенте отравились десятки людей. Симптомы — температура под 40, у некоторых — понос и рвота, — рассказал украинским СМИ один из парламентариев из партии «Слуга народа».
Теперь Верховная рада соберётся 24 февраля. Пока же депутаты сдают анализы.
Орден за хайп: Зеленский наградил скелетониста за шлем с погибшими бойцами.
Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Он разместил на своём шлеме фотографии погибших спортсменов, что против правил. Украинские чиновники сразу же начали выражать недовольство.
— Забавно, конечно, что больше всего возмущаются те, кто первыми бегут жаловаться на российских спортсменов, призывая отменить в отношении них олимпийские принципы. А Гераскевич чего приезжал-то? Может вот за этим хайпом? — отметил военный корреспондент Александр Коц.
Скелетонист после своей пиар-акции становится временным героем украинцев. Владимир Зеленский оперативно его наградил орденом Свободы. Политические выступления украинцев уже нашли отклик у спортсменов из других стран.
— Нас всех достала U, — написал на пластыре, прикреплённом к руке, лыжник Адам Коня из Венгрии.
Ультиматум Зеленского ЕС: назовите дату, или мира не будет.
Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза назвать конкретную дату, когда Украина вступит в ЕС. Без этого он не подпишет мирное соглашение. Сам он утверждает, что страна готова присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году. Слова украинского диктатора не остались без внимания в Будапеште.
— Вступление в Евросоюз — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты, — напомнил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Вероятно, именно Венгрия будет блокировать инициативы Брюсселя по ускоренному вступлению Украины в ЕС, так как страна не соответствует критериям.