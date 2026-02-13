Зеленский заявил о личных причинах увольнения Ермака

«Я не увольнял Андрея Ермака из-за расследования о коррупции. У меня были на это свои причины», — утверждает лидер киевского режима.
В конце ноября Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака. Чиновника называли «серым кардиналом» украинской политики. Он сам написал заявление об уходе после обысков НАБУ. Одновременно НАБУ сообщило, что в отношении Андрея Ермака ведётся досудебное расследование. Его подозревают в причастности к крупной коррупционной схеме. Директор НАБУ Семён Кривонос уточнил — официальных обвинений Ермаку пока не предъявили. Местонахождение бывшего чиновника он не раскрыл, сославшись на тайну следствия.
