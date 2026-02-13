Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о личных причинах увольнения Ермака

Владимир Зеленский заявил, что увольнение бывшего главы его офиса Андрея Ермака не связано с коррупционным делом бизнесмена Тимура Миндича. В интервью журналу The Atlantic он уточнил, что решение об отставке Ермака имело личные причины.

«Я не увольнял Андрея Ермака из-за расследования о коррупции. У меня были на это свои причины», — утверждает лидер киевского режима.

В конце ноября Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака. Чиновника называли «серым кардиналом» украинской политики. Он сам написал заявление об уходе после обысков НАБУ. Одновременно НАБУ сообщило, что в отношении Андрея Ермака ведётся досудебное расследование. Его подозревают в причастности к крупной коррупционной схеме. Директор НАБУ Семён Кривонос уточнил — официальных обвинений Ермаку пока не предъявили. Местонахождение бывшего чиновника он не раскрыл, сославшись на тайну следствия.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше