В МИД оценили работу Арктического совета: «Разрушаются инструменты сотрудничества»

МИД РФ: Работа Арктического совета фактически заблокирована.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о целенаправленном разрушении арктических форматов сотрудничества и фактической блокировке Арктического совета.

«Целенаправленно разрушаются все мирные инструменты сотрудничества, заблокирована фактически работа Арктического совета, который был главной международной площадкой по управлению ситуацией в Арктике», — сказал он в беседе с «Известиями».

Грушко подчеркнул, что в Арктике международное сотрудничество как никогда востребовано.

Межправительственный форум «Арктический совет» был создан в 1996 году для координации сотрудничества восьми арктических государств. В списке стран-участниц: США, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Канада и Дания.

До этого в российском МИД заявили, что перспектив полноформатного возобновления работы Арктического совета нет. До этого стало известно, что Россия не исключала выхода из Арктического совета.

