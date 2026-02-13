«День сурка»: в Германии резко ответили на слова Рютте о России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАТО не смогла переломить ход конфликта на Украине, чтобы поставить Россию в проигрышное положение, несмотря на все заявления генсека альянса Марка Рютте, заявила экс-стратег НАТО и бывший заместитель генсека блока по общественной дипломатии Стефани Бабст в интервью телеканала Welt.
Так она отреагировала на высказывание генсека НАТО на совместной пресс-конференции с новым главой минобороны Украины Михаилом Федоровым.
«Украина, словно находится в фильме “День сурка”: идет уже пятый год конфликта, а НАТО до сих пор не может изменить стратегическую динамику и поставить Украину в выигрышное положение, И, кажется, этого и не произойдет», — сказала она.
По словам эксперта, сейчас НАТО переживает трудные времена, находясь на грани раскола из-за недружественных действий США, а также нерешительности прочих членов альянса.
«Если присмотреться, то мы видим резкий раскол внутри НАТО, и что США все дальше и дальше отдаляются», — отметила Бабст.
Вчера Рютте признал в ходе выступления с Федоровым, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными. При этом во вторник генсек НАТО заявил о том, что надеется на скорое долгосрочное прекращение огня на Украине «или даже на мирное соглашение» с надежными гарантиями.
Российские военные за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны России.