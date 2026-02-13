Марочко: Киев безуспешно контратакует у Рождественского

ЛУГАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины не оставляют попыток контратаковать у Рождественского Запорожской области, российские бойцы сдерживают все накаты противника. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое — сейчас там ведутся активные боевые действия. Противник предпринял ряд контратакующих действий. Наши военнослужащие сейчас сосредоточены на том, чтобы не дать противнику реализовать замысел», — сказал он.
Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что ВСУ пытаются вывести личный состав с позиций в населенном пункте Рождественское. Большая часть эвакуируемых — тяжелораненые военные.