Марочко: Киев безуспешно контратакует у Рождественского

«По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое — сейчас там ведутся активные боевые действия. Противник предпринял ряд контратакующих действий. Наши военнослужащие сейчас сосредоточены на том, чтобы не дать противнику реализовать замысел», — сказал он.