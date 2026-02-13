Миронов предложил внедрить систему стройсберкасс как альтернативу ипотеки

МОСЕВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил внедрить в России механизм строительных сберегательных касс.
Соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем необходимым рассмотреть возможность создания в России системы сбережений граждан на цели улучшения жилищных условий (система стройсбережений)», — сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в России назрела необходимость решения жилищного вопроса. «Высокая стоимость квадратного метра, дорогая ипотека и финансовые аппетиты банков препятствуют его решению, а значит государству надо искать другие возможности», — считает политик.
Он рассказал, что для этого «Справедливая Россия» предлагает создать систему строительных сберкасс — это кредитные организации, которые позволят гражданам за короткое время собрать средства на покупку жилья.
«Любой желающий сможет заключить долгосрочный договор целевого накопления с господдержкой и использованием маткапитала. Собрав 30−50% стоимости дома или квартиры, участники программы получат возможность оформить целевой льготный кредит под 3% годовых», — уточнил Миронов.
Важное преимущество новой системы, по словам лидера партии, заключается в её финансовой независимости. «Стройсберкассы будут устанавливать стабильную и доступную стоимость кредита, не зависящую от ситуации в банковской сфере и колебаний ключевой ставки ЦБ РФ. Они обеспечат высочайший уровень финансовой защиты, и полностью исключат возможность появления обманутых дольщиков. Покупка жилья при помощи стройсберкасс обойдётся россиянам значительно дешевле ипотеки, что позволит уверенно планировать свою жизнь на годы вперёд», — добавил парламентарий.
Миронов подчеркнул, что новая система финансирования жилищного строительства станет источником «длинных» инвестиций, что означает, что она будет не только решать социальные задачи, но и будет способствовать общему экономическому развитию, снижению инфляции и сокращению неформального оборота в сфере недвижимости.