Родригес призвала молодежь Венесуэлы бороться за мир и демократию

«Я хочу предложить студенческой и рабочей молодежи принять участие в программе демократического сосуществования и мира», — заявила Родригес в видеообращении к участникам многотысячного митинга, посвященного Дню молодежи, трансляцию которого вел телеканал Venezolana de Televisi? n.
Демократия должна быть мирной, чтобы различия и разногласия укрепляли политическое и идеологическое разнообразие молодежи, подчеркнула Родригес. Она сообщила о решении правительства финансировать 400 производственных проектов, в которых молодежь может принять участие.
Уполномоченный президент заявила, что Венесуэла в национальном единстве вместе с молодежью должна одержать победу и поздравила участников многотысячного митинга с днем патриотической молодежи.