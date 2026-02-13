Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес призвала молодежь Венесуэлы бороться за мир и демократию

КАРАКАС, 13 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к молодежи республики с призывом принять участие в борьбе за мир и демократию.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу предложить студенческой и рабочей молодежи принять участие в программе демократического сосуществования и мира», — заявила Родригес в видеообращении к участникам многотысячного митинга, посвященного Дню молодежи, трансляцию которого вел телеканал Venezolana de Televisi? n.

Демократия должна быть мирной, чтобы различия и разногласия укрепляли политическое и идеологическое разнообразие молодежи, подчеркнула Родригес. Она сообщила о решении правительства финансировать 400 производственных проектов, в которых молодежь может принять участие.

Уполномоченный президент заявила, что Венесуэла в национальном единстве вместе с молодежью должна одержать победу и поздравила участников многотысячного митинга с днем патриотической молодежи.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше