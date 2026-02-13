Ричмонд
Спокойствие и выдержка: Захарова обратилась к россиянам, застрявшим на Кубе

Захарова призвала граждан РФ учитывать ситуацию на Кубе и сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которым пришлось вынужденно задержаться на Кубе, должны сохранять спокойствие. С таким призывом обратилась к соотечественникам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы просим всех, кто столкнулся с вынужденной задержкой с возвращением на Родину, проявлять спокойствие и выдержку. Одновременно просим всех, кто планирует поездку в эту страну, учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций министерства экономического развития РФ», — сказала Захарова во время брифинга в четверг 12 февраля. Трансляция брифинга велась на Rutube, она доступна здесь.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты оказывают всю необходимую помощь для возращения на Родину граждан РФ, которые столкнулись с задержками вылета с Кубы.

Накануне россиянам назвали дату, до которой нужно покинуть Кубу. Все рейсы из Варадеро и Гаваны в РФ будут отменены с 24 февраля.

Также сообщалось, что россиянам, которые купили туры в Кубу, предложат альтернативные места отдыха.

О том, что сейчас происходит на Острове Свободы, читайте в репортаже KP.RU.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
