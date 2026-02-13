Спокойствие и выдержка: Захарова обратилась к россиянам, застрявшим на Кубе

Россияне, которым пришлось вынужденно задержаться на Кубе, должны сохранять спокойствие. С таким призывом обратилась к соотечественникам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы просим всех, кто столкнулся с вынужденной задержкой с возвращением на Родину, проявлять спокойствие и выдержку. Одновременно просим всех, кто планирует поездку в эту страну, учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций министерства экономического развития РФ», — сказала Захарова во время брифинга в четверг 12 февраля. Трансляция брифинга велась на Rutube, она доступна здесь.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты оказывают всю необходимую помощь для возращения на Родину граждан РФ, которые столкнулись с задержками вылета с Кубы.
Накануне россиянам назвали дату, до которой нужно покинуть Кубу. Все рейсы из Варадеро и Гаваны в РФ будут отменены с 24 февраля.
Также сообщалось, что россиянам, которые купили туры в Кубу, предложат альтернативные места отдыха.
