В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно

«Тринадцатого февраля агентство рыболовства объявило о задержании китайского рыболовецкого судна и задержании его капитана, гражданина Китая, по подозрению в нарушении закона о суверенитете в рыболовстве после того, как судно скрылось в исключительной экономической зоне у побережья префектуры Нагасаки, не выполнив приказа остановиться», — пишет агентство.