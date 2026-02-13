В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Китайское рыболовецкое судно было задержано японскими властями у берегов Нагасаки в исключительной экономической зоне Японии, капитан судна был задержан, передает агентство Киодо.
«Тринадцатого февраля агентство рыболовства объявило о задержании китайского рыболовецкого судна и задержании его капитана, гражданина Китая, по подозрению в нарушении закона о суверенитете в рыболовстве после того, как судно скрылось в исключительной экономической зоне у побережья префектуры Нагасаки, не выполнив приказа остановиться», — пишет агентство.
Телеканал NHK отмечает, что это первый случай задержания китайского рыболовецкого судна с 2022 года.