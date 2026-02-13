Трансгендер*, расстрелявший школьников в Канаде, вел блог об охоте

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли девять человек, вел канал на YouTube, посвященный охоте и оружию, а у его семьи имелся арсенал винтовок и патронов к ним, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные и соцсети его семьи.