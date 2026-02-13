Ричмонд
ФРГ не хватает добровольцев для бригады бундесвера в Литве, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Германии не хватает добровольцев для отправки бригады бундесвера в Литву, сообщает издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ.

Источник: Reuters

«При формировании надежной бригады бундесвера в Литве к 2027 году возникли проблемы… Число солдат, которые добровольно вызвались принять участие в развертывании на восточном фланге НАТО, оказалось значительно ниже ожидаемого», — пишет издание.

Отмечается, что речь идет о наборе добровольцев в мотопехотный батальон 122 и танковый батальон 203. В первый батальон необходимо набрать 640 человек, а во второй — 414, однако удалось собрать только 181 и 197 соответственно.

«Заявок от добровольцев недостаточно», — говорится во внутреннем документе в распоряжении издания.

Примечательно, что большую часть бригады составят младшие чины, так как заявок от высших военных рангов особенно мало.

Ожидается, что в Литву прибудут 5 тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

