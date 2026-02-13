Мадуро по телефону заверил сына, что Венесуэла делает правильные шаги

По словам Герры, глава государства отметил единство народа и командования, которое обеспечивает стабильность в стране. Сын президента добавил, что слова Мадуро отражают уверенность в политическом курсе страны и необходимость следовать выбранной стратегии.
«Вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги. Наше спокойствие здесь — это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины», — цитирует Мадуро Герра Caraota Digital.
Ранее Life.ru писал, что США сняли «нефтяной карантин» с Венесуэлы после сделки с Китаем. Теперь Каракас может свободно продавать «чёрное золото». По словам министра энергетики США, бизнес ведётся на «законных основаниях», и китайцы уже закупили первые партии венесуэльской нефти.
