В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением фиксируются в Одесском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе.
«На территории Одесского района… фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением», — написал Кипер в своем Telegram-канале.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.