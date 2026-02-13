Ричмонд
В ФРГ требуют от правительства возобновить поставки газа из России

В Бундестаг поступают запросы к правительству ФРГ с требованием вернуть импорт российского газа, сообщил депутат от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре.

В интервью «Известиям» он заявил, что кабинет министров в своих ответах последовательно отказывается признавать энергетическую зависимость от США и не планирует возобновлять закупки трубопроводного топлива из России.

При этом парламентарий подчеркнул, что наращивание импорта американского СПГ создаёт новые риски односторонней привязки, а стоимость поставляемого сейчас газа значительно выше, чем объёмы, ранее получаемые по трубопроводам из РФ.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ высказались о сотрудничестве в Арктике.

