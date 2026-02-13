«То, что мы увидели и задокументировали — это отвратительные преступления украинского режима против гражданского населения России, против русской культуры, против Православной церкви, против мест исторической памяти, против захоронений и других памятников. Так что это еще раз подтверждает то, что мы уже знали: то, что мы знаем с 2014», — сказал журналист.