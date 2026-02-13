Ричмонд
Германия не может набрать добровольцев для бригады в Литве

Германия столкнулась с серьёзным дефицитом добровольцев для укомплектования бригады бундесвера, которую планируется разместить в Литве к 2027 году.

Как пишет Spiegel со ссылкой на внутренний документ, заявки желающих служить в мотопехотном батальоне 112 и танковом батальоне 203 оказались значительно ниже необходимых. При потребности в 640 и 414 солдат соответственно удалось набрать лишь 181 и 197 человек. Особенно остро не хватает военнослужащих высших рангов — основу будущего контингента составят младшие чины.

Всего в Литву должны отправиться 5 тысяч немецких военнослужащих вместе с членами семей. Ранее Минобороны Литвы заявляло, что тяжёлая бригада бундесвера будет состоять из трёх манёвренных батальонов и подразделений поддержки.

Ранее сообщалось, что в ФРГ требуют от правительства возобновить поставки газа из России.

