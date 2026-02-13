Германия не может набрать добровольцев для бригады в Литве

Как пишет Spiegel со ссылкой на внутренний документ, заявки желающих служить в мотопехотном батальоне 112 и танковом батальоне 203 оказались значительно ниже необходимых. При потребности в 640 и 414 солдат соответственно удалось набрать лишь 181 и 197 человек. Особенно остро не хватает военнослужащих высших рангов — основу будущего контингента составят младшие чины.