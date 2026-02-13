«Со временем, конечно, вернутся [иностранные бренды]. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться», — отметил Песков.
Песков: иностранные бренды со временем вернутся в Россию
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Западные бренды непременно будут возвращаться в Россию — по мере того, как будет ослабевать политизированное давление со стороны руководства их стран. Такое мнение выразил в интервью «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.