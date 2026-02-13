Юристы объяснили, можно ли сдавать ипотечную квартиру

В свою очередь, юрист по недвижимости, член Союза юристов блогеров при МГЮА и АЮР Галина Земскова сообщила РИА Новости, что прямого запрета на сдачу ипотечной квартиры в аренду нет, но сейчас банки стали включать в кредитные договоры пункт об обязательном согласии залогодателя на аренду. «И нарушение этого пункта может повлечь серьезные последствия, одним из которых может быть требование о полном возврате долга банку», — добавила юрист.