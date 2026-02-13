Юристы объяснили, можно ли сдавать ипотечную квартиру

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка можно, если кредитным договором не установлено иное, сообщила РИА Новости управляющий партнер «Легес Бюро», член Комиссии по правовому регулированию строительства и созданию качественной среды для жизни АЮР Мария Спиридонова.
«Заёмщик вправе сдавать в аренду ипотечную квартиру без согласия банка, если кредитным договором не установлено иное. Это право закреплено в статье 346 ГК РФ (Пользование и распоряжение предметом залога). Согласие банка потребуется, если в кредитном договоре стороны предусмотрели указанное условие», — сказала она.
В свою очередь, юрист по недвижимости, член Союза юристов блогеров при МГЮА и АЮР Галина Земскова сообщила РИА Новости, что прямого запрета на сдачу ипотечной квартиры в аренду нет, но сейчас банки стали включать в кредитные договоры пункт об обязательном согласии залогодателя на аренду. «И нарушение этого пункта может повлечь серьезные последствия, одним из которых может быть требование о полном возврате долга банку», — добавила юрист.
По ее словам, в случае обнаружения такого пункта, нужно уведомить банк о желании сдать в аренду недвижимость и получить письменное согласие.
«Банк может отказать, так как это имущество банка. Но чаще всего кредиторы не препятствуют заемщику. Исключение может быть, если недвижимость приобреталась с использованием средства материнского капитала», — добавила Земскова.