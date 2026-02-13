У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

По словам Семеновой, утром 13 февраля произошло второе землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в тех же координатах, как и первое. Оба события могли ощутить на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан силой 2−3 балла. Тревога цунами не объявлялась.