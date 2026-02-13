У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 149 километрах юго-восточнее острова Итуруп зарегистрировано в ночь на 13 февраля. Очаг располагался на глубине 64 километров», — рассказала сейсмолог.
По словам Семеновой, утром 13 февраля произошло второе землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в тех же координатах, как и первое. Оба события могли ощутить на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан силой 2−3 балла. Тревога цунами не объявлялась.