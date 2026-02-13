Ричмонд
«Она рушится»: на Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

Профессор Йегер: европейская поддержка Украины рушится без США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европа не в состоянии поддерживать Украину без участия США, об этом предупредил профессор Кельнского университета Томас Йегер в интервью телеканалу Phoenix.

«Европейцам все равно туда не добраться (До уровня поддержки, которую оказывает Вашингтон. — Прим. Ред.), а теперь, когда американцы отступают, она (Европейская поддержка. — Прим. Ред.) рушится. Поддержка в конечном итоге будет прекращена», — сказал он.

Как отметил эксперт, говоря об угасающей поддержке, партнеры Украины делают много громких заявлений о гарантиях безопасности, но до реальных действий практически никогда не доходит. Все это в конце концов не имеет смысла, пояснил профессор.

«Кремль придерживается своих целей и не отступает от них», — резюмировал Йегер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.

