«Она рушится»: на Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

«Европейцам все равно туда не добраться (До уровня поддержки, которую оказывает Вашингтон. — Прим. Ред.), а теперь, когда американцы отступают, она (Европейская поддержка. — Прим. Ред.) рушится. Поддержка в конечном итоге будет прекращена», — сказал он.