The Economist: США могут отправить небольшую партию топлива на Кубу

Как полагает издание, именно от главы американской дипломатии может зависеть то, по какому сценарию будет развиваться дальнейшая блокада острова со стороны США. В Вашингтоне надеются, что топливная блокада поможет Вашингтону усадить кубинские власти за стол переговоров. Но если эти меры не сработают, то «Рубио окажется под колоссальным давлением с требованием занять более жесткую позицию», говорится в статье. «Однако это может обернуться против него. Он вполне может стать публичным лицом спровоцированного гуманитарного кризиса, а также новой волны кубинских “лодочных беженцев”, замечает The Economist.