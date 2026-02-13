The Economist: США могут отправить небольшую партию топлива на Кубу

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки небольшого количества топлива на Кубу. Об этом сообщил со ссылкой на несколько источников журнал The Economist.
По их информации, это может быть «газ для готовки или дизельное топливо для того, чтобы обеспечить функционирование инфраструктуры водоснабжения». Как замечает издание, подобное послабление для острова со стороны Вашингтона может увеличить степень влияния на Кубу со стороны госсекретаря США Марко Рубио, который таким образом может предотвратить гуманитарный кризис.
Как полагает издание, именно от главы американской дипломатии может зависеть то, по какому сценарию будет развиваться дальнейшая блокада острова со стороны США. В Вашингтоне надеются, что топливная блокада поможет Вашингтону усадить кубинские власти за стол переговоров. Но если эти меры не сработают, то «Рубио окажется под колоссальным давлением с требованием занять более жесткую позицию», говорится в статье. «Однако это может обернуться против него. Он вполне может стать публичным лицом спровоцированного гуманитарного кризиса, а также новой волны кубинских “лодочных беженцев”, замечает The Economist.
США возобновили блокаду Кубы, заявляя о намерении тем или иным способом свергнуть коммунистическое правительство республики. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на любые поставки и так дефицитного на острове топлива — ранее США добились прекращения поставок нефти на Кубу из Мексики и Венесуэлы, причем в последней американские подразделения даже похитили президента Николаса Мадуро.
В этой обстановке, чтобы усугубить ситуацию, американская администрация также объявила о намерении вводить пропорциональные ввозные пошлины на товары из стран, которые осмелятся поставлять Кубе топливо. Тем не менее посольство России в Гаване заявило, что Москва в ближайшее время начнет поставки нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.