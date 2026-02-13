Нюхал кокаин с сидений унитазов: Глава Минздрава США сделал шокирующее признание

«Я когда-то нюхал кокаин с сидений унитазов… Я точно знаю, что эта болезнь меня убьет, понимаешь? Если я не буду ее лечить — а для меня это значит ходить на собрания каждый день — то все закончится плохо», — заявил Кеннеди-младший, рассказывая на подкасте This Past Weekend об избавлении от алкогольной и наркотической зависимости.