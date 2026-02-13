Нюхал кокаин с сидений унитазов: Глава Минздрава США сделал шокирующее признание

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший озвучил ряд шокирующих фактов из своей биографии. В частности, он рассказал, как нюхал кокаин с сидений унитазов, когда страдал наркотической зависимостью. Также министр признался, что посещал собрания анонимных алкоголиков.
«Я когда-то нюхал кокаин с сидений унитазов… Я точно знаю, что эта болезнь меня убьет, понимаешь? Если я не буду ее лечить — а для меня это значит ходить на собрания каждый день — то все закончится плохо», — заявил Кеннеди-младший, рассказывая на подкасте This Past Weekend об избавлении от алкогольной и наркотической зависимости.
Глава Минздрава также рассказал, что сам инициировал тайные собрания групп поддержки для зависимых людей во время пандемии ковида, игнорируя тем самым карантинные меры.
Ранее министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего поразило то, что американский лидер Дональд Трамп до сих пор жив, несмотря на его пищевые привычки.
Будучи ещё кандидатом в министры, Кеннеди-младший пугал американцев необходимостью борьбы с ожирением, заявив, что треть детей и 70% взрослых страдают ожирением или избыточным весом.
Ранее Кеннеди-младшего хотели привлечь к суду за отрезанную 30 лет назад голову кита.