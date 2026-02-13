Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по детской площадке в запорожской Васильевке

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Детская площадка попала под удар ВСУ в запорожской Васильевке, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: Reuters

«В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА на улице Чекистов в городе Васильевке, в непосредственной близости от жилого дома, пострадал гражданский автомобиль. Серьезные повреждения получила детская площадка. Пострадавших, к счастью, нет», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, снаряд с таймером и детонатором упал там, где днем играют дети.

«Это чистый, неприкрытый террор и цинизм, когда прицельно бьют по мирной жизни», — подчеркнул губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше