Бывший стратег НАТО и экс-заместитель генерального секретаря альянса по общественной дипломатии Стефани Бабст выразила мнение, что Североатлантическому альянсу не удалось изменить ход конфликта на Украине в пользу Киева.
В интервью телеканалу Welt она отметила, что, несмотря на заявления нынешнего генсека Марка Рютте, добиться перелома в стратегической ситуации и поставить Россию в невыгодное положение НАТО пока не смогла. Поводом для комментария стали высказывания главы альянса на совместной пресс-конференции с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
Эксперт указала, что ситуация вокруг конфликта затянулась, и, по ее оценке, стратегическая динамика остается прежней уже длительное время. Она подчеркнула, что альянсу не удалось добиться решающего изменения баланса сил, а перспективы такого перелома в обозримом будущем выглядят сомнительными.
Также Бабст обратила внимание на внутренние трудности внутри НАТО. По ее словам, организация переживает сложный период и сталкивается с признаками раскола, связанными с политикой США и осторожной позицией ряда европейских участников. В результате, как считает эксперт, разногласия внутри блока усиливаются, а дистанция между Вашингтоном и некоторыми союзниками становится заметнее.
Ранее сообщалось, что Зеленский в разговоре с американским журналом The Atlantic признался, что он хочет продолжать конфликт.