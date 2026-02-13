Экс-стратег НАТО: Украина попала в «День сурка», потеряв шансы на победу

Также Бабст обратила внимание на внутренние трудности внутри НАТО. По ее словам, организация переживает сложный период и сталкивается с признаками раскола, связанными с политикой США и осторожной позицией ряда европейских участников. В результате, как считает эксперт, разногласия внутри блока усиливаются, а дистанция между Вашингтоном и некоторыми союзниками становится заметнее.