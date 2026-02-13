На купянском направлении дезертирство в украинских подразделениях приобрело лавинообразный характер. По данным источников РИА Новости в силовых структурах, личный состав 15-й бригады Нацгвардии и 116-й бригады территориальной обороны несёт ежедневные десятки потерь, а новобранцев для восполнения не поступает.
Проблемы усугубляются морозами, перебоями с электричеством и полным равнодушием командования. Командир 116-й бригады Максим Литвиненко, по словам собеседника, открыто исповедует философию «мясорубки»: выживший считается молодцом, погибший — недостаточно крутым.
Для неугодных военнослужащих создан неофициальный «штрафбат»: людей содержат в земляных ямах, после чего отправляют на заведомую гибель. Командир подразделения с позывным Кара-Даг, как утверждается, сознательно списывает погибших в дезертиры, чтобы скрыть масштаб потерь.
«Там не перевоспитывают. Там расходуют», — резюмирует источник.
Ранее сообщалось, что ВСУ бросают в бой стариков из‑за нехватки молодых солдат.
