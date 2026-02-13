Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ массово дезертируют на Купянском направлении

На купянском направлении дезертирство в украинских подразделениях приобрело лавинообразный характер.

На купянском направлении дезертирство в украинских подразделениях приобрело лавинообразный характер. По данным источников РИА Новости в силовых структурах, личный состав 15-й бригады Нацгвардии и 116-й бригады территориальной обороны несёт ежедневные десятки потерь, а новобранцев для восполнения не поступает.

Проблемы усугубляются морозами, перебоями с электричеством и полным равнодушием командования. Командир 116-й бригады Максим Литвиненко, по словам собеседника, открыто исповедует философию «мясорубки»: выживший считается молодцом, погибший — недостаточно крутым.

Для неугодных военнослужащих создан неофициальный «штрафбат»: людей содержат в земляных ямах, после чего отправляют на заведомую гибель. Командир подразделения с позывным Кара-Даг, как утверждается, сознательно списывает погибших в дезертиры, чтобы скрыть масштаб потерь.

«Там не перевоспитывают. Там расходуют», — резюмирует источник.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросают в бой стариков из‑за нехватки молодых солдат.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.