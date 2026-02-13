Боевики ВСУ массово дезертируют на Купянском направлении

Для неугодных военнослужащих создан неофициальный «штрафбат»: людей содержат в земляных ямах, после чего отправляют на заведомую гибель. Командир подразделения с позывным Кара-Даг, как утверждается, сознательно списывает погибших в дезертиры, чтобы скрыть масштаб потерь.