Дмитриев прокомментировал отставку главы британской госслужбы: «Еще один»

Дмитриев отреагировал на отставку главы британской госслужбы цитатой песни Queen.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на отставку британского госслужащего строчкой из песни группы Queen.

«Еще один свалился замертво», — процитировал он песню группы Queen в соцсети X.

В четверг правительство Британии подтвердило отставку Криса Уормолда — главы госслужбы и секретаря кабинета Кира Стармера. Уормолд фактически управлял всей бюрократической машиной страны.

Накануне Дмитриев признался, что не может устоять перед шутками над премьером Британии. До этого глава РФПИ неоднократно высказывался в адрес Стармера в шутливой форме.

Например, ранее он заявил, что Стармер сопротивляется неизбежному, когда отказывается уйти в отставку. Тогда же глава РФПИ подчеркнул, что уход Стармера с поста премьер-министра Британии станет сигналом о необходимости мира.

