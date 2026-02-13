Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на отставку британского госслужащего строчкой из песни группы Queen.
«Еще один свалился замертво», — процитировал он песню группы Queen в соцсети X.
В четверг правительство Британии подтвердило отставку Криса Уормолда — главы госслужбы и секретаря кабинета Кира Стармера. Уормолд фактически управлял всей бюрократической машиной страны.
Накануне Дмитриев признался, что не может устоять перед шутками над премьером Британии. До этого глава РФПИ неоднократно высказывался в адрес Стармера в шутливой форме.
Например, ранее он заявил, что Стармер сопротивляется неизбежному, когда отказывается уйти в отставку. Тогда же глава РФПИ подчеркнул, что уход Стармера с поста премьер-министра Британии станет сигналом о необходимости мира.