Песков назвал причину, которая мешает иностранным брендам вернуться в РФ

Иностранные бренды, ранее ушедшие с российского рынка, неизбежно вернутся. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля назвал условие, при котором станет возможным возвращение западных брендов в РФ.
«Со временем, конечно, вернутся [иностранные бренды]. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться», — сказал он в интервью ТАСС.
Тем временем директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что для компаний, которые покинули российский рынок некорректно, возвращение будет затруднено.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сделал прогноз, что ряд зарубежных брендов может вернуться на российский рынок в перспективе полутора лет.
Также президент РФ Владимир Путин заявил, что многие европейские компании покинули российский рынок по политическим соображениям, понеся при этом значительные убытки.