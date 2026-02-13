Врач назвал симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем

«Чтобы обнаружить заболевания сердца, нужно обращать внимание на такие симптомы, которые появляются впервые. Например, это ощущение хронической усталости, недомогания, слабости, то есть, когда обычные физические нагрузки даются человеку с трудом. Во-вторых, это появление уже патологических таких симптомов, как боли, дискомфорта в грудной клетке, причем именно в районе грудины, то есть боли за грудиной», — рассказал Алексеенко.