Писториус допустил передачу Киеву пяти немецких ракет-перехватчиков PAC-3

Германия готова передать Украине пять ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Но это произойдёт только если другие страны предоставят Киеву ещё 30 таких комплексов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Запись его выступления опубликовал телеканал Sky News.

«Мы все знаем, что речь идёт о спасении жизней, и счёт идёт на дни, а не на недели или месяцы», — заявил Писториус.

По словам министра, у «коалиции желающих» есть несколько анонсов. Не все из них пока утвердили. Писториус выразил уверенность, что союзникам Украины удастся выполнить цель «30 плюс 5». Министр добавил, что Киеву потребуется не меньше 60 миллиардов долларов для самообороны.

Ранее Япония опровергла слухи о своём участии в программе PURL для финансирования Украины через закупку американского оружия. Однако в Токио указали, что продолжат помогать Киеву, сосредоточившись на восстановлении инфраструктуры и укреплении экономических и социальных основ государства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

