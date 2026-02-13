Ричмонд
Рубио заявил о переговорах с Венгрией по отказу от энергоресурсов из России

Рубио: США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоресурсов из России.

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы проведем с ними переговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», — сказал Рубио журналистам по пути в Мюнхен на международную конференцию по безопасности.

Ранее госдеп США сообщил, что Рубио посетит Германию с 13 по 15 февраля для участия в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. После конференции, с 15 по 16 февраля, главный дипломат США направится в Словакию и Венгрию.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.

В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

