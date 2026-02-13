Слово «стартап» может войти в словарь русского языка, считает лингвист

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Слово «стартап» может быть включено в словари русского языка как государственного, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.
«Слово “стартап” вошло в “деловое поле” русской речи. Думаю, что оно отражает важный элемент актуальной языковой ситуации и имеет шансы на включение в Словарь иностранных слов», — сказала Козловская.
По ее мнению, слово «стартап» является мотивированным заимствованием, то есть не имеет аналогов в русском языке. Более того, оно обозначает важный экономический феномен, что создает лингвистические основания для его употребления в официальных сферах.