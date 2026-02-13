В Волгоградской области отражают массовую атаку БПЛА

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Массовую атаку беспилотников отражают в Волгоградской области, противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Подразделения ПВО министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — сказал губернатор, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
