При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», — сказал губернатор, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
