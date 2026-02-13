Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области

БПЛА ВСУ атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области.

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. БПЛА упали рядом с жилыми домами в Волгограде, зафиксированы падения обломков дронов на территории промпредприятий в области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы д. 56 и проспекте имени Героев Сталинграда, дом 40. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области», — сказал губернатор, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

Он отметил, что даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше