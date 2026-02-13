БПЛА атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. БПЛА упали рядом с жилыми домами в Волгограде, зафиксированы падения обломков дронов на территории промпредприятий в области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«В Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы д. 56 и проспекте имени Героев Сталинграда, дом 40. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области», — сказал губернатор, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
Он отметил, что даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.