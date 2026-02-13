Ричмонд
Фицо заявил о стрессе и страхе Европы из-за ухода крупных компаний

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа испытывает стресс и страх. Из региона уходят серьёзные компании из-за потери Евросоюзом конкурентоспособности. Об этом политик написал в социальной сети.

«Вся Европа в стрессе и страхе. Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить новые и новые фирмы», — написал он.

Фицо отметил, что некоторые премьеры рассказывали, какие крупные фирмы покинули их территории. Они сообщали о потерях в химической промышленности и других отраслях. Политик подчеркнул, Еврокомиссия должна представить предложения по повышению конкурентоспособности ЕС на саммите в марте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на сессии Европарламента, что цены на энергию в Европе остаются слишком высокими и нестабильными. Основная причина — зависимость ЕС от углеродного топлива и слабо развитая трансграничная энергетическая инфраструктура.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

