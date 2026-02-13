Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, из содержания файлов по делу Джеффри Эпштейна следует, что Украина неоднократно упоминалась в них в крайне неблагоприятном свете. По уточнениям дипломата, в файлах Эпштейна Украина была названа «полигоном для экспериментов».
«Посмотрите, что получилось с Украиной… Часто и в каком чудовищном контексте Украина в этих самых файлах Эпштейна упоминается. Именно как полигон для различного рода экспериментов», — сказала Захарова в интервью члену комиссии «Семья» Госсовета РФ Наталье Локтевой.
Захарова добавила, что подобные зверства уже творились на Украине, в том числе в 2022 году.
Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал письмо по делу Эпштейна к представителю династии бизнесменов Ариан де Ротшильд, где обсуждалась Украина. «Сатанистская* клика увидела и воспользовалась “многими возможностями”», — сказал тогда Дмитриев. Ранее также стало известно, что в переписке с участием Эпштейна упоминалась победа Владимира Зеленского на выборах.
* движение признано экстремистским в РФ и запрещено.