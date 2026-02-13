Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Полигон для экспериментов»: Захарова прокомментировала упоминание Украины в файлах Эпштейна

Захарова заявила, что Украина упоминается в файлах Эпштейна в ужасном контексте.

Источник: Комсомольская правда

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, из содержания файлов по делу Джеффри Эпштейна следует, что Украина неоднократно упоминалась в них в крайне неблагоприятном свете. По уточнениям дипломата, в файлах Эпштейна Украина была названа «полигоном для экспериментов».

«Посмотрите, что получилось с Украиной… Часто и в каком чудовищном контексте Украина в этих самых файлах Эпштейна упоминается. Именно как полигон для различного рода экспериментов», — сказала Захарова в интервью члену комиссии «Семья» Госсовета РФ Наталье Локтевой.

Захарова добавила, что подобные зверства уже творились на Украине, в том числе в 2022 году.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал письмо по делу Эпштейна к представителю династии бизнесменов Ариан де Ротшильд, где обсуждалась Украина. «Сатанистская* клика увидела и воспользовалась “многими возможностями”», — сказал тогда Дмитриев. Ранее также стало известно, что в переписке с участием Эпштейна упоминалась победа Владимира Зеленского на выборах.

* движение признано экстремистским в РФ и запрещено.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше