Большинство немцев поддерживают идею прямых переговоров Мерца с Путиным

Большинство граждан Германии поддерживают идею прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.
Согласно опросу, проведённому социологической службой YouGov для портала T-online, 58% респондентов высказались за такой диалог, 26% — против, остальные затруднились с ответом.
Наибольший уровень поддержки зафиксирован среди сторонников блока ХДС/ХСС — 64% избирателей этих партий одобряют инициативу прямых контактов.
Ранее сообщалось, что Германия не может набрать добровольцев для бригады в Литве.
