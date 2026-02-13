Мошенники усложнили схемы обмана россиян, сообщил юрист

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Мошенники усложнили схемы обмана россиян, преследуя цель не только хищения денег, но и вербовки для совершения тяжких преступлений, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
«В целом интенсивность цифровых атак на российских граждан не снижается. Усложнились и цели преступной деятельности. Если раньше это были денежные средства, то сейчас это еще и вербовка для совершения тяжких преступлений», — сказал Соловьев.
По его словам, эффективность и прибыльность онлайн-схем обмана привели к расширению мошеннических колл-центров за пределами России.