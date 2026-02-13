Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники усложнили схемы обмана россиян, сообщил юрист

РИА Новости: мошенники усложнили схемы обмана россиян.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Мошенники усложнили схемы обмана россиян, преследуя цель не только хищения денег, но и вербовки для совершения тяжких преступлений, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

«В целом интенсивность цифровых атак на российских граждан не снижается. Усложнились и цели преступной деятельности. Если раньше это были денежные средства, то сейчас это еще и вербовка для совершения тяжких преступлений», — сказал Соловьев.

По его словам, эффективность и прибыльность онлайн-схем обмана привели к расширению мошеннических колл-центров за пределами России.