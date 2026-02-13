Ричмонд
В парламенте Аргентины одобрили снижение уголовной ответственности до 14 лет

Законопроект поддержали 149 депутатов, против высказались 100.

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 февраля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Аргентины одобрила законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет. Трансляция заседания велась на YouTube-канале нижней палаты.

Законопроект поддержали 149 депутатов, против высказались 100. Теперь документ будет направлен в Сенат.

Правительство, направившее инициативу в Конгресс, приветствовало итоги голосования. «Аргентина не может продолжать руководствоваться нормами, придуманными для страны, которая уже не существует. Этот законопроект устраняет этот перекос и закрепляет базовый принцип для любого общества, где есть порядок, — тот, кто совершает преступление, должен отвечать перед правосудием, вне зависимости от возраста», — говорится в заявлении офиса президента Аргентины Хавьера Милея.

По данным властей Аргентины, в 2023 году почти 2 200 преступлений были совершены лицами младше 18 лет.